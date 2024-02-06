Беларусь из-за санкций начала закупать морфин в России

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Из-за санкций Беларусь начала поставлять морфин из России, в настоящее время в республике нет проблем с обеспеченностью этого опиоидного препарата, рассказал заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный на пресс-конференции во вторник.
Напомним, в конце января Беларусь обратилась в ВОЗ по поводу проблем с поставками лекарств. Сообщалось, что компании из Швеции, Польши, Великобритании, Финляндии отказались поставлять в республику лекарства и медизделия, которые нужны для лечения людей, страдающих онкологией, эпилепсией и другими заболеваниями. Один из таких препаратов — морфин.
«К большой радости у нас был определенный запас таблетированных форм морфина — приобрели немножко больше, чем требовалось. Поэтому сложный период удалось преодолеть. А далее были налажены связи с соответствующими производителями Российской Федерации, они просто увеличили производство и нас полностью обеспечили», — сказал Красный.
По его словам, в настоящее время в стране нет особых проблем с морфином. Проводится постоянный мониторинг, специалисты Минздрава следят за обеспеченностью медучреждений этим наркотическим препаратом, который необходим для обезболивания онкопациентов.
Главврач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович добавил, что определенное время были проблемы с поставкой обезболивающих пластырей, которые удалось решить за счет большого запаса таблетированных препаратов, «и пациенты этого не ощутили».
«В настоящий момент все средства анальгезии присутствуют», — заверил он.