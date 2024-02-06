Беларусь из-за санкций начала закупать морфин в России

Напомним, в конце января Беларусь обратилась в ВОЗ по поводу проблем с поставками лекарств. Сообщалось, что компании из Швеции, Польши, Великобритании, Финляндии отказались поставлять в республику лекарства и медизделия, которые нужны для лечения людей, страдающих онкологией, эпилепсией и другими заболеваниями. Один из таких препаратов — морфин.