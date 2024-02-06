В Узбекистане наладят производство комплектующих частей для электромобилей совместно с BYD

6 февраля президент ознакомился с презентацией мер по расширению производства электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Напомним, что в январе в ходе визита в Китай президент посетил штаб-квартиру компании BYD. Совместно с этой компанией в Джизакской области запущен проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. На встрече с главой этой компании состоялся обмен мнениями по доведению производственной мощности до 500 тыс. единиц в ближайшей перспективе..В ходе мероприятия отмечалось, что за последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.
В связи с этим ответственным лицам даны указания по расширению ранее определенных планов по электромобильной отрасли и ускорению реализации проектов. Подчеркнута необходимость наладить локализацию комплектующих частей для электромобилей, используя возможности партнеров из BYD.
Глава государства также поручил создать интегрированную систему, связывающей Туринский политехнический институт, инженерные центры, научные институты и лаборатории.
Сообщается, что с развитием этой сферы возрастет спрос на специалистов и рабочих. В ближайшие три года эта потребность может достичь 10 тыс. человек. Принято решение о разработке программы развития сети станций зарядки электромобилей.