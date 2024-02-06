В Узбекистане наладят производство комплектующих частей для электромобилей совместно с BYD

Напомним, что в январе в ходе визита в Китай президент посетил штаб-квартиру компании BYD. Совместно с этой компанией в Джизакской области запущен проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. На встрече с главой этой компании состоялся обмен мнениями по доведению производственной мощности до 500 тыс. единиц в ближайшей перспективе..В ходе мероприятия отмечалось, что за последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.