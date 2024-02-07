Для калининградцев субсидируют авиаперевозки в «большую» Россию

Санкции и сложная логистика привели к тому, что самолет остался для калининградцев, по сути, единственным надежным и быстрым способом перемещения между эксклавом и другими российскими регионами. Вот только цены на билеты все больше пугают местных жителей. За прошлый год суммарно по всем направлениям из областного центра они подорожали сразу на 20 процентов и опускаться пока не собираются.
Сегодня маршрут «Калининград — Санкт-Петербург — Калининград» обойдется в среднем в 12 тысяч рублей с багажом. Для многих жителей эксклава это треть месячной зарплаты. Сам перелет до Северной столицы занимает всего один час и сорок минут.
Сэкономить на билетах помогает действующая федеральная субсидия, которая распространяется сразу на несколько территорий. Такие билеты всегда разлетаются словно горячие пирожки и обычно заканчиваются уже в апреле. Проблема заключается в том, что деньги по программе господдержки — около 450 миллионов рублей для калининградского направления — делят на всех россиян. Жителям самого западного региона страны, где проживает один миллион человек, от общей цифры достается около 4−5 процентов от всех субсидируемых из федерального бюджета билетов. Поэтому слетать подешевле в столицу не всегда удается даже инвалидам, пенсионерам и студентам в возрасте до 23 лет.
— Мы попросили, чтобы новую субсидию делили не на 146 миллионов человек, а на всех калининградцев без привязки к льготникам. Федеральное правительство и президент нас в этом вопросе поддержали. Нужно все сделать быстро, поскольку продажи уже стартовали. Учитывая скорость, с которой раскупают субсидированные билеты, сейчас главное — оперативно откорректировать правила, чтобы не пропустить текущий год.
Такое перераспределение денежных средств сделает недорогие билеты доступнее и расширит окно для их покупки, убеждены в правительстве региона. Например, слетать по субсидии в Москву можно будет в среднем за 3,8 тысячи рублей в один конец вместо 6−7 тысяч, а в Санкт-Петербург — за 3,5 тысячи рублей вместо 5,5−6 тысяч.
В Минтрансе России сообщили, что объем субсидии на полеты в Калининградскую область для всех россиян в текущем году заметно подрастет. Из федерального бюджета на эти цели выделят 725 миллионов рублей. Программу господдержки разделили на две части: первая будет распространяться на всех жителей страны, вторая — исключительно на льготников.
Число субсидированных маршрутов тоже увеличилось с 15 до 19. Так, слетать напрямую из Калининграда сегодня можно не только в Москву и Петербург, но также в Архангельск, Мурманск, Псков, Иваново, Пермь, Новосибирск, Самару и другие российские города. Всего по льготным направлениям планируют перевезти 210 тысяч пассажиров.
Однако из-за растущего пассажиропотока возникла другая проблема: аэропорт Храброво не справляется с такими объемами. Сегодня его предел — пять миллионов пассажиров в год. Прошлый год оказался рекордным: через воздушные ворота эксклава прошли более четырех миллионов пассажиров. Более половины из них — калининградцы. Запас есть, но места уже не хватает. Поэтому аэропорт решили реконструировать.
— Мы расширим площади, чтобы увеличить возможности по приему постоянно растущего пассажиропотока. Соответствующее техническое задание выдано. В планах — пристроить к работающему терминалу двухэтажное здание. С ним площадь наших регистрационных залов увеличится сразу до десяти тысяч квадратных метров. Благодаря такой пристройке Храброво сможет принимать до семи миллионов пассажиров в год, — прокомментировал генеральный директор калининградского аэропорта Александр Корытный.
Пока в планах подготовить проект до конца текущего года, а в 2025-м — приступить к строительству. Одной пристройкой не ограничатся. За счет средств федерального бюджета аэропорт хотят оборудовать магистральной рулежной дорожкой. Она нужна, чтобы увеличить число рейсов, которые одновременно заходят на посадку или взлетают. Цена такого апгрейда составит 5,5 миллиарда рублей. Деньги на строительство пообещали выделить из федерального бюджета.