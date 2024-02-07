Для калининградцев субсидируют авиаперевозки в «большую» Россию

Сэкономить на билетах помогает действующая федеральная субсидия, которая распространяется сразу на несколько территорий. Такие билеты всегда разлетаются словно горячие пирожки и обычно заканчиваются уже в апреле. Проблема заключается в том, что деньги по программе господдержки — около 450 миллионов рублей для калининградского направления — делят на всех россиян. Жителям самого западного региона страны, где проживает один миллион человек, от общей цифры достается около 4−5 процентов от всех субсидируемых из федерального бюджета билетов. Поэтому слетать подешевле в столицу не всегда удается даже инвалидам, пенсионерам и студентам в возрасте до 23 лет.