Nordgaz furnizare опротестовала в суде решение НАРЭ о приостановлении лицензии

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Компания Nordgaz furnizare, лицензию на деятельность которой Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ранее приостановило на три месяца, успешно обжаловала его в суде, отмечает пресс-служба компании.
Лицензию по поставке природного газа для компании Nordgaz Furnizare сроком на 3 месяца НАРЭ приостановило своим решением от 22 декабря 2023 года.
Напомним, Nordgaz furnizare обязалась поставлять бытовым потребителям на юге страны газ по цене 10 леев за куб, то есть на 8 леев дешевле тарифа, по которому получает газ большинство жителей Молдовы.
«Пятого февраля 2024 года суд в Бельцах, рассмотрев ходатайство Nordgaz furnizare, постановил, что у НАРЭ отсутствуют основания для приостановления лицензии компании. Судебное решение является основанием для принятия НАРЭ решения о возобновлении действия лицензии», — отметили в компании.
Директор предприятия Александр Гросу заявил, что регулятор препятствует выходу на рынок природного газа Молдовы новых поставщиков.
«Мы уверены, что основной причиной блокирования нашей деятельности стала предложенная нами потребителям цена газа, которая ощутимо ниже регулируемой, Nordgaz furnizare является невыгодным конкурентом для монополиста», — отметил Гросу.
Компания также подала жалобу в Совет по равенству на два действующих в Молдове коммерческих банка «из-за дискриминации в вопросе допуска к банковским услугам».