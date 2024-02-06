Nordgaz furnizare опротестовала в суде решение НАРЭ о приостановлении лицензии

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Компания Nordgaz furnizare, лицензию на деятельность которой Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) ранее приостановило на три месяца, успешно обжаловала его в суде, отмечает пресс-служба компании.