Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 7 февраля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 7 февраля 2024, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2073 рубля, 1 евро — 3,4408 BYN, 100 российских рублей — 3,5422 белорусского рубля.