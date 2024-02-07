Букмекерские конторы РК будут передавать данные о клиентах — подробности

Поправки вступают в законную силу с 12 февраля 2024 года. Порядок такого взаимодействия будет указан в соответствующих правилах, они разработаны и ждут согласования с заинтересованными госорганами. Это Минтуризма и спорта и министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.