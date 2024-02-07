Жилой посёлок на китайские деньги построят в Приморье

Китайские инвестиции начали приходить в сферу жилой недвижимости Приморского края. Недавно созданная компания «Восток-Строй», в которой 49 процентов капитала принадлежит двум китайским бизнесменам, построит коттеджный посёлок в селе Перетино Партизанского района (Золотая долина) на площади 10 гектаров, сообщает ИА PrimaMedia.
По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), резидент Cвободного порта Владивосток вложит в проект 673 млн рублей.
Начать строительство планируется уже в этом году, чтобы в 2028 году ввести объект в эксплуатацию. При возведении домов будут использованы китайские технологии и материалы.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Восток-Строй» зарегистрировано в апреле 2024 года в селе Золотая Долина Партизанского района. Директором компании является Галина Сычева, которой принадлежит 51% капитала компании. Китайский предприниматель Мао Вэйхун владеет 33% капитала, Ван Чанфу — 16%.