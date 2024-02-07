В Новосибирске не могут достроить поликлинику № 27 из-за отсутствия ливневки

МУП «МЕТРОМиР» не выполнило свои обязательства по технологическому присоединению объекта к ливневой канализации. Скорее всего, это произойдет не раньше марта текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Строительство поликлиники № 27 подрядчик ведет в рамках концессии. Строительная готовность объекта составляет 88%. В поликлинике уже смонтировано медоборудование, в том числе МРТ, КТ, маммограф и рентген-аппарат, почти завершена отделка фасадов и благоустройство территории.
По словам, директора проекта Группы «ВИС» Сергея Шохина, полностью работы будут закончены после присоединения ливневки, не раньше июня 2024 года. Плюс властям предстоит обеспечить транспортную доступность медучреждения. Пока до новой поликлиники ходит только один троллейбус.
Планируется, что консультативно-диагностическая поликлиника № 27 на ул. Ереванская и будет обслуживать почти 30 тысяч жителей Заельцовского района.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что названы худшие поликлиники Новосибирска по версии 2ГИС.