Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Завод «Сибирское стекло» в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«В 2023 году на “Сибстекле” сэкономили 57,6 тысячи тонн минеральных ресурсов. Такой объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам: замещение природного сырья стекольными отходами является ключевым направлением реализации экологической повестки компании», — цитирует пресс-служба президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
По его словам, потребность завода во вторсырье в 2024 году составляет уже около 200 тысяч тонн, то есть в четыре раза больше, чем в 2023.
«Сейчас при изготовлении коричневой тары в составе сырьевой смеси засыпают 50% стеклобоя, бесцветной — до 35%. Удвоить общий показатель мы намерены уже в 2024 году», — рассказал Таран.
Ранее «Сибстекло» запустило производство первой в России сверхлегкой стеклянной бутылки, которая должна стимулировать бизнес переходить с пластика на более экологичный вид тары.