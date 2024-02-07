5 млрд потратят в НСО в 2024 году на строительство 125 объектов водоснабжения

На эти средства планируется построить новый водопровод от сетей Горводоканала до станции Мочище, а также реконструировать насосную станцию в селе Марусино и системы водоснабжения в Барабинске, Каргате, Чанах, селе Ленинское Морского сельсовета, поселке Пятилетка и Дорогино в Черепановском районе.