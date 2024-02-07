5 млрд потратят в НСО в 2024 году на строительство 125 объектов водоснабжения

Работы будут вестись в рамках программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области». Об этом шла речь заседании правительства региона под руководством губернатора Андрея Травникова.
На эти средства планируется построить новый водопровод от сетей Горводоканала до станции Мочище, а также реконструировать насосную станцию в селе Марусино и системы водоснабжения в Барабинске, Каргате, Чанах, селе Ленинское Морского сельсовета, поселке Пятилетка и Дорогино в Черепановском районе.
Полный перечень объектов, которые подлежат реконструкции, будет опубликован на сайте министерства ЖКХ и энергетики региона.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске выделят 1,8 млрд рублей на водопровод и канализацию.