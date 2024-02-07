Дальневосточной ипотекой в Хабаровском крае смогут воспользоваться участники СВО

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции. Согласно документу, правительству РФ нужно до 1 марта обеспечить внесение изменений в условия этой ипотечной программы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кроме того, новые изменения в программу льготного жилищного кредитования снимут требование о наличии стажа работы для врачей и учителей, проживающих в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом.
— Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» постоянно совершенствуется, дополняется, адаптируется к реалиям особых регионов нашей страны. По инициативе президента, в программу включаются новые категории граждан. Уже скоро к врачам, учителям, молодым семьям, участникам программы «ДВ гектар», новым жителям Дальнего Востока и Арктики, переехавшим по программам трудовой мобильности, присоединятся участники специальной военной операции. Они смогут улучшить свои жилищные условия по рекордно низким ставкам, — прокомментировала заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, количество выданных льготных ипотечных кредитов на Дальнем Востоке достигло почти 100 тыс. На улучшение жилищных условий банки Дальневосточного федерального округа выдали почти 440 млрд рублей.