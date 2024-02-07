Дальневосточной ипотекой в Хабаровском крае смогут воспользоваться участники СВО

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции. Согласно документу, правительству РФ нужно до 1 марта обеспечить внесение изменений в условия этой ипотечной программы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Кроме того, новые изменения в программу льготного жилищного кредитования снимут требование о наличии стажа работы для врачей и учителей, проживающих в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке в целом.