Золото Тернея отходит хабаровчанину: кто такой Сергей Сопчук и как он шиковал на посту депутата Госдумы

Почти в канун Нового года состоялся аукцион, предметом торгов стала небезызвестная компания. В качестве лота на продажу выставили 100% доли уставного капитала компании «Терней Золото», которой ранее владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук. Согласно платформе ГИС ТОРГИ, сейчас ей владеет ООО «Медоед», которое приобрело предприятие за 1,2 миллиарда рублей. Редакция решила вспомнить, почему Сопчук так часто мелькает в сводках федеральных новостей и что известно о предпринимателе, объявленном в международный розыск. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».