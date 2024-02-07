Золото Тернея отходит хабаровчанину: кто такой Сергей Сопчук и как он шиковал на посту депутата Госдумы

Почти в канун Нового года состоялся аукцион, предметом торгов стала небезызвестная компания. В качестве лота на продажу выставили 100% доли уставного капитала компании «Терней Золото», которой ранее владел экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук. Согласно платформе ГИС ТОРГИ, сейчас ей владеет ООО «Медоед», которое приобрело предприятие за 1,2 миллиарда рублей. Редакция решила вспомнить, почему Сопчук так часто мелькает в сводках федеральных новостей и что известно о предпринимателе, объявленном в международный розыск. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Отмывание миллиардов
Еще в начале декабря мы писали о том, что Росимущество организовало торги. Начальная цена составила 1,2 миллиарда рублей (понизить или повысить стоимость можно было на 60 миллионов рублей), а задаток — 240 миллионов.
С июня 2023 года компанией владел Хачатур Гулян. Этот пост он занял, так как Сопчук до сих пор в бегах. Руководство сменилось после того, как у экс-депутата конфисковали активы на 38 миллиардов рублей в январе 2021 года.
С чего все началось? Из материалов генпрокуратуры следует, что Сопчук занимался предпринимательской деятельностью незаконно. По версии следствия, он с 2011 по 2020 год вложил в «Терней Золото» более миллиарда рублей и завладел почти 100% акций, который передал своей сестре Людмиле Стуковой.
Однако ведомство признала сделку фиктивной, так как герой истории все равно участвовал в работе организации. Прокуратура обвинила его и второго владельца — бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева — в сокрытии активов и тайном управлении предприятия, которое могло принести им 38 миллиардов рублей. В итоге по решению суда с экс-чиновников взыскали доли в компании в пользу государства.
В ноябре того же 2021 года стало известно о заведении уголовных дел на Сергея Сопчука по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и статьи 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). А затем его и вовсе объявили в федеральный розыск.
Руководство «Терней Золото» сменилось, когда у экс-депутата конфисковали активы на 38 миллиардов рублей в январе 2021 года. Фото: zspk.ru.
К слову, это не единственное обвинение, которое легло на плечи бывшего руководителя компании. Летом 2021 сотрудники ООО «Терней Золото» заявили, что с декабря 2020 года они не получают в полном объеме зарплату, выходное пособие и другие выплаты.
Вишенка на торте — наглядные доказательства того, что у Сопчука были незадекларированные доходы. В виде дорогостоящих колец, ювелирных украшений, «Лексусов», дома в Чехии и другого. Следователи показали, как шиковал подозреваемый, в 2021 году.
Хотя вопросы появлялись задолго до этого. В 2016 году (а это год избрания в Госдуму) у депутата уже был интернациональный автопарк: «Мерседес Бенц S-класса», «Фольксваген Каравелл», британские премиальные машины и даже «Волга» с ГАЗом.
Пару слов о новом учредителе
Как уже говорилось ранее, «Терней Золото» перешло в руки «Медоеда», который стал учредителем компании, а должность руководителя, судя по открытым источникам, по-прежнему занимает Хачатур Гулян.
Что известно об ООО «Медоед»? На самом деле, не так уж и много. Находится организация в Хабаровске, зарегистрирована в апреле 2023 (за девять месяцев до проведения торгов по продаже золотой компании).
Учредители хабаровского предприятия Александр Шаповалов и Виктор Юрьевич, причем последний — ее руководитель, которому принадлежит 90% доли.
Компания занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.
Не только золото
Но вернемся к Сергею Сопчуку, так как есть и другие интересные детали в истории этой личности, ведь «Золото Терней» — не единственное, что было национализировано. Государству также передали базу отдыха «Маяк», расположенную в селе Безверхово Хасанского округа.
С иском в суд обратилась Генпрокуратура РФ, по версии ведомства, Сопчук и подставные лица использовали туристическую базу для сокрытия и легализации доходов. Конфисковали «Маяк» в феврале 2022 года, но сама компания закрылась на пару месяцев раньше. Оно и неудивительно: многие приморцы жаловались на обслуживание.
Стоит отметить, что экс-чиновник также руководил АО «Администрация автоперехода “Полтавка” грузовое», владел ООО «Речной пункт пропуска “Нижне-Ленинское”, которое находится в Еврейской автономной области. Оба предприятия подлежат конфискации. Есть еще одна компания, которую постигла та же участь — ООО “Полтавский терминал”, однако в открытых источниках указано, что ранее им руководил Дмитрий Стуков, судя по всему, племянник Сергея, а учредитель ООО “ФМБЦ С. Р. О.”, зарегистрированное в Чехии.
По решению Замоскворецкого районного суда, которое вынесли еще в апреле 2023 года, у предприятий забрали земельные участки, находящиеся на территории здания и автомобили.
А что сейчас?
Между тем, пока имущество Сопчука продолжают конфисковать, сам он до сих пор скрывается от следствия, поэтому уголовное дело на него приостановили согласно части 2 статьи 208 УПК РФ. Отметим, что этот процесс — не итоговое решение, если понадобится провести новые следственные действия или объявится обвиняемый, дело возобновят.
СПРАВКА «КП»
Сергей Андреевич Сопчук родился в 1964 году в Уссурийске. В 1986 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по спрециальности инженера-механика, работал в Совхозе в Покровке Октябрьского района, дослужился до главного инженера. В 1992 году занялся бизнесом и стал генеральным директором ЗАО «Фаворит-Сервис», затем возглавил коммерческий отдел ассоциации «Агрофеско». В 1997 году стал депутатом краевой Думы.
Окончил Академию государственной службы при президенте РФ по специальности госуправление в 2007 году, став менеджером. В 2007 году стал вице-губернатором Приморского края при губернаторе Сергее Дарькине. Кстати, в 2008 году на Сопчука даже было совершено покушение.
В 2016 году приморский политик сделал новый шаг в своей карьере и с первого раза победил на выборах в Государственную Думу. Женат, есть две дочери. Одна из них, Тата Сопчук, недавно вышла замуж за известного хоккеиста.