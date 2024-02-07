«Легкое метро» во Владивостоке: новые подробности о маршрутах

Во Владивостоке продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта «Легкое метро» во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.
По информации краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, специалисты мэрии, компаний «РЖД» и «Экспресс Приморья» изучили направление маршрутной сети.
Чтобы сделать отдаленные районы Владивостока более доступными, предлагается продлить маршрут электропоезда в район станции Гайдамак, который будет включать в себя остановочные пункты Фадеева (Школьная), Фрегат, Зеленый Квартал.
«Последняя нужна для остановки электропоезда маршрута Мыс Чуркин — Владивосток», — уточнил глава ведомства Владимир Игнатенко.
Для транспортной связи отдаленных районов предложено строительство транспортно-пересадочных узлов на Семеновской площади и станции Океанская. Для разгрузки уличной сети вблизи железнодорожной инфраструктуры предлагается устройство перехватывающих парковок в районе станций Вторая Речка (автовокзал), железнодорожного вокзала, напротив центральной площади города.
Сейчас в ОАО «РЖД» проходит согласование техническое задание на разработку проекта, которое предусматривает определение этапов и стоимости строительства, модернизации объектов инфраструктуры с технико-экономическими показателями.
Напомним, согласно мастер-плану Владивостокской агломерации, планируется строительство 11 станций «легкого метро» метро. Предполагаемый пассажиропоток 95 тысяч человек в стуки. Реализация проекта поможет разгрузить самые проблемные транспортные артерии города.