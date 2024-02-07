Кем работать, чтобы получать до 300 тысяч? Эксперты раскрыли самые востребованные вакансии в Иркутской области

— Если опираться на данные за декабрь 2023 года, то самыми востребованными в Иркутской области стали рабочие профессии, для них было открыто 29% вакансий. Далее в этом топе — менеджеры по продажам и работе с клиентами, специалисты из сферы производства и строители (по 19%), а также водители и машинисты (18%), — рассказали аналитики. — По прогнозу, все эти сферы останутся популярными и в этом году.