Кем работать, чтобы получать до 300 тысяч? Эксперты раскрыли самые востребованные вакансии в Иркутской области

Кто не мечтает получать 100, 200 и даже 300 тысяч в месяц? При средней зарплате около 70 тысяч рублей (таковы данные Иркутскстата, опубликованные в декабре), это кажется нереальным. Между тем, вакансии с подобными суммами имеются. На сайте «Работа в России», например, трехзначные цифры сулят водителям на вахту, бурильщикам, электрогазосварщикам, инженерам, начальникам строительных участков… КП-Иркутск вместе с hh.ru выяснила, как будет выглядеть рынок труда в Приангарье в 2024 году и каких специалистов готовы оторвать с руками.
Нужны квалифицированные рабочие
— Если опираться на данные за декабрь 2023 года, то самыми востребованными в Иркутской области стали рабочие профессии, для них было открыто 29% вакансий. Далее в этом топе — менеджеры по продажам и работе с клиентами, специалисты из сферы производства и строители (по 19%), а также водители и машинисты (18%), — рассказали аналитики. — По прогнозу, все эти сферы останутся популярными и в этом году.
В основном, конечно, ждут людей на вахту, на север Иркутской области. На добычу нефти, золота, газа. И вот тут-то предлагают зарплаты от 100 тысяч и выше, вплоть до 300. Оно и понятно: требуются высококвалифицированные специалисты, к тому же, готовые жить по месяцу-два вдали от дома, а зимой терпеть лютые морозы.
— В настоящее время предприятия особенно остро нуждаются в сварщиках, монтажниках, водителях. С последними сложнее всего — они не хотят уезжать на север, когда могут иметь неплохой доход в Иркутске, — поясняет HR-специалист из Иркутска Анна Баженова. — В целом, сказывается и то, что в 1980—1990-е рождаемость была ниже, соответственно, сейчас меньше трудоспособного населения. Да и рабочие профессии нужно популяризовать.
Дефицит мастеров по ремонту авто
Что интересно, возник острый спрос на специалистов в автомобильный бизнес. Мастера по ремонту и обслуживанию транспорта считаются самыми дефицитными в области. На одну вакансию приходится всего 1,7 резюме, при норме для рынка труда — от четырех. С чем связана нехватка?
— Машины дорогие, покупают их реже, есть сложности с доставкой запчастей. Соответственно, денег крутится в сфере меньше, и люди ищут другие способы прокормить семью, — комментирует Анна Баженова.
Хотя при этом, по данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в автобизнесе — 75094 рублей.
КСТАТИ
Кто еще в дефиците?
В Приангарье не хватает медиков, сотрудников розничной торговли, менеджеров по продажам и работе с клиентами, специалистам из сферы сельского хозяйства и строителей. На одно резюме — всего около двух откликов.
А вот программисты пока на волне популярности. Их много, но квалифицированные специалисты всегда востребованы.