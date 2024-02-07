Коттедж академика Асеева в новосибирском Академгородке вернули в госсобственность

Об этом сообщило издание «Родные берега» со ссылкой на Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области.
На правах оперативного управления коттедж на улице Мальцева, 16, в котором до сих пор проживает Асеев, теперь закреплен за Сибирским отделением РАН. О том будет ли академик выселен из него, пока ничего неизвестно.
Три года назад именно коттедж стал причиной возбуждения в отношении Асеева уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Академика обвинили в незаконном завладении коттеджем, который он оформил на свою дочь, уже много лет проживающую во Франции.
В итоге в июне в 2023 года Советский районный суд приговорил Асеева к 4 годам условно и штрафу в размере полумиллиона рублей.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что академика Асеева первым в истории НСО лишили звания «Почетный житель города».