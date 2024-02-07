Коттедж академика Асеева в новосибирском Академгородке вернули в госсобственность

Три года назад именно коттедж стал причиной возбуждения в отношении Асеева уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Академика обвинили в незаконном завладении коттеджем, который он оформил на свою дочь, уже много лет проживающую во Франции.