Новосибирск подал заявку на финансирование программы расселения-2024

«В 20-летней истории города Новосибирска такого показателя не было. Связано это еще с тем, что два года назад с поддержкой Правительства НСО мы взяли на себя повышенные обязательства и расселили дома, из которых люди должны были переехать в новые квартиры в 2025 году, но случилось это раньше в рамках нацпроекта — в 2023 году. Сегодня на территории города жилых домов, признанных аварийными до января 2017 года, не расселенных — нет», — отметил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.