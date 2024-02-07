Новосибирск подал заявку на финансирование программы расселения-2024

В рамках реализации этого проекта, инициированного президентом РФ, в Новосибирске было расселено 89 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года, в которых проживали 2 540 человек.
«В 20-летней истории города Новосибирска такого показателя не было. Связано это еще с тем, что два года назад с поддержкой Правительства НСО мы взяли на себя повышенные обязательства и расселили дома, из которых люди должны были переехать в новые квартиры в 2025 году, но случилось это раньше в рамках нацпроекта — в 2023 году. Сегодня на территории города жилых домов, признанных аварийными до января 2017 года, не расселенных — нет», — отметил заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.
Для реализации поставленной задачи в течение двух лет за счет бюджета были построены и введены в эксплуатацию два дома. Это около 300 квартир. Также удалось решить вопрос с покупкой квартир у строительных организаций, несмотря на то что их стоимость на рынке была несколько выше, чем предлагалась стоимость при аукционе — бюджетная. Таким образом, у застройщиков было приобретено более 250 квартир, а строительный комплекс за последние годы направил на процесс расселения из ветхого жилья более 2 млрд рублей.
«Решением президента РФ действие программы по расселению продлено до 2030 года. На сегодня подготовлены необходимые документы на вхождение в следующий этап национального проекта, связанного с расселением жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Таких домов на территории Новосибирска 293, в них проживает более 7 тысяч человек», — подчеркнул заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.
Большинство домов, подлежащих расселению на данном этапе, приходится на Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы. По словам Алексея Кондратьева, планируется, что уже в 2024 году удастся предпринять первые шаги для расселения таких домов. Подготовленные документы были направлены в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства НСО, где был сформирован пакет документов как заявка на получение финансирования на второй этап и направлен в Москву. Планируется, что вопрос будет решаться в первом полугодии текущего года.
Для реализации новой программы расселения планируется как строительство домов муниципалитетом самостоятельно, так и дальнейший выкуп квартир у застройщиков.