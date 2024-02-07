На красноярскую сеть «Ёбидоёби» завели дело из-за скандального слогана

Управление Федеральной антимонопольной службы Хакасии завело административное дело на красноярскую сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби». В этот раз фирму обвиняют в использовании оскорбительного слогана.
Предметом разбирательства стала реклама набора суши под названием «Кровь на асфальте» со следующим описанием: «Не будь чушпаном. Ты теперь пацан, потому что у тебя есть, с чем смотреть очередную серию любимого сериала… Можешь насладиться в одиночку или разделить по справедливости с такими же ровными ребятами, как ты».
Текст и описание сета роллов отсылается к одноимённому российскому сериалу.
В региональной антимонопольной службе сочли, что подобные тексты нарушают сразу несколько пунктов закона о рекламе. Так, в слогане есть бранные слова, а еще он формирует негативное отношение к лицам, которые не пользуются продукцией сети.
«Этим мы хотели вдохновить ещё большее количество людей разделить вместе с нами удовольствие от просмотра сериала», — заявили в фирме.
Рассмотрение административно дела состоится 28 февраля. Если вина красноярской сети будет доказана, то ей может грозить штраф до 500 тысяч рублей.