На красноярскую сеть «Ёбидоёби» завели дело из-за скандального слогана

Предметом разбирательства стала реклама набора суши под названием «Кровь на асфальте» со следующим описанием: «Не будь чушпаном. Ты теперь пацан, потому что у тебя есть, с чем смотреть очередную серию любимого сериала… Можешь насладиться в одиночку или разделить по справедливости с такими же ровными ребятами, как ты».