В Омске на месте снесенного частного сектора построят жилой комплекс

В Омске в границах улиц Тарская и 1-я Северная собираются строить жилой комплекс с высотками по 10 этажей. Первый дом уже прошел госэкспертизу, сообщает «Суперомск».
Застройщиком выступит местная компания «Брик», владелица — Элина Шихмирзаева, которая также является совладелицей других строительных фирм ООО «СЗ “Нордстрой” и ООО “СЗ “Причал 55”. Проект будущих домов разработало екатеринбургское ООО “Архинформ”.
Судя по всему, комплекс наполнят домами с секциями разной этажности — от 10 до 13. Всего их 10. Ранее пустующий участок со снесенным частным сектором принадлежал экс-депутату Хабулде Шушубаеву. После банкротства земля перешла во владение других собственников.
Отметим, информация о проекте уже появилась на сайте екатеринбургского архитектурного бюро. Согласно ей, квартал новостроек расположится в границах улиц 1-я Северная, Тарская, 3-я Северная и Осоавиахимовская.