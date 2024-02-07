В Омске на месте снесенного частного сектора построят жилой комплекс

Судя по всему, комплекс наполнят домами с секциями разной этажности — от 10 до 13. Всего их 10. Ранее пустующий участок со снесенным частным сектором принадлежал экс-депутату Хабулде Шушубаеву. После банкротства земля перешла во владение других собственников.