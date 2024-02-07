В Омске у директора стройфирмы «ЭнергоСистемы» прошли обыски из-за долгостроя

6 февраля в Омске в период визита замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина ведомством был организован обыск в коттедже директора генподрядчика проблемного дома на 11-й Ремесленной. По данным прокуратуры, ООО «ГК “ЭнергоСистемы”, взявшееся достраивать многоэтажку с 52 обманутыми дольщиками, пустило часть аванса мимо стройки. Фирма взялась за объект в сентябре 2022 года по договору с некоммерческой организацией “Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области” на сумму 190 млн рублей в срок до июня 2023 года. Пока готовность по контракту составляет только 61%.
— При этом подрядчик, заведомо не намереваясь выполнять работы в полном объеме, предоставил Фонду заявку на получение аванса в размере более 94 млн рублей, содержащую недостоверные сведения о намерении исполнить заключенный договор в полном объеме. После поступления аванса на расчетный счет коммерческой организации, часть денежных средств на сумму не менее 15 млн рублей израсходована на цели, не связанные со строительством объекта, — пришли к выводу в надзорном ведомстве.
Также прокуратура завела уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц.