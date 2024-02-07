В какие страны Казахстан экспортирует рис

«На экспорт за январь-ноябрь прошлого года отправили 110 тыс. тонн риса всех типов на сумму 34,1 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 8,8%, в денежном же, напротив, наблюдалось сокращение на 31,8%. Основная часть казахстанского риса была отправлена в страны СНГ: 98,4%, или 108,2 тыс. тонн, на сумму 32,8 млн долл. США. Экспорт в натуральном выражении вырос на 11,5%, в денежном же сократился на 31%. В разрезе стран СНГ наибольший объём экспорта пришёлся на Узбекистан: 59,6 тыс. тонн, против всего 2,4 тыс. тонн годом ранее. В тройке лидеров также оказались Россия и Таджикистан: 25,7 тыс. и 18,2 тыс. тонн соответственно».