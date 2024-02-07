Из-за дефицита омского бюджета бизнесменам могут отменить льготный выкуп земли

В Омске идет обсуждение об отмене льготного выкупа земли для бизнесменов. Как сообщает Ом1, речь идет о муниципальных участках без проведения торгов. Если ранее их можно было приобрести за 10% от кадастровой стоимости, возможно, вскоре в городе снова вернутся к исходным 30%.
— Причина — «предельный дефицит бюджета». В администрации заявляют, что городу не хватает 35 млрд рублей «на исполнение полномочий органов местного самоуправления», муниципальный долг составляет 8,5 млрд, приходится брать всё больше кредитов, — сообщает источник.
При этом в последние три года город получил 470 млн рублей по таким сделкам, в общем пакете их доля в 2021-м и 2022-м составила 60%.
Также в мэрии аргументируют отказ от льготы тем, что переход с 6% на 1% и так отрезает от казны еще 340 млн рублей ежегодно.