Из-за дефицита омского бюджета бизнесменам могут отменить льготный выкуп земли

В Омске идет обсуждение об отмене льготного выкупа земли для бизнесменов. Как сообщает Ом1, речь идет о муниципальных участках без проведения торгов. Если ранее их можно было приобрести за 10% от кадастровой стоимости, возможно, вскоре в городе снова вернутся к исходным 30%.