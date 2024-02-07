Минск обеспечил почти треть белорусского ВВП

«На долю города приходится 30,3% ВВП республики», — говорится в сообщении, при этом «объем валового регионального продукта Минска в 2023 году к уровню 2022 года в сопоставимых ценах составил 100,9%».
Предприятия Минска за год произвели 15,8% всего объема промышленной продукции в стране. Доля Минска во внешнеторговом обороте республики составила 31,9%.
«Город специализируется на производстве грузовых автомобилей, тракторов, автобусов, велосипедов, телевизоров, трансформаторов, бытовых холодильников и морозильников, бытовых стиральных машин, шариковых и роликовых подшипников, шерстяных тканей, косметических средств для ухода за кожей, декоративной косметики, фармацевтических препаратов, керамических плиток», — говорится в сообщении.