Производство комплектующих, подготовка кадров и развитие сети станций зарядки. Как будут развивать производство электромобилей в стране

По информации пресс-службы главы государства, вчера Шавкату Мирзиёеву представили планы по расширению производства электромобилей. Соответствующие указания президент дал на совещании еще в декабре прошлого года.
На презентации было отмечено, что за последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.
В связи с этим президент поручил ответственным лицам расширить ранее определенные планы и ускорить реализацию проектов в электромобильной отрасли. В частности, партнеров из BYD планируется привлечь к локализации производства комплектующих частей для электромобилей.
Для разработки инноваций и передовых технологий в стране создадут интегрированную систему, связывающую Туринский политехнический институт, инженерные центры, научные институты и лаборатории.
Также президент поручил начать подготовку квалифицированных кадров. В ближайшие три года может потребоваться 10 тысяч специалистов. Кроме того, поставлена задача разработать программу развития сети станций зарядки электромобилей.
Напомним, что в ходе своего государственного визита в Китай в январе этого года президент посетил штаб-квартиру компании BYD. Совместно с этой компанией в Джизакской области запущен проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. Предполагается, что в ближайшей перспективе завод нарастит свои мощности до 500 тысяч единиц продукции в год.