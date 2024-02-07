Производство комплектующих, подготовка кадров и развитие сети станций зарядки. Как будут развивать производство электромобилей в стране

Напомним, что в ходе своего государственного визита в Китай в январе этого года президент посетил штаб-квартиру компании BYD. Совместно с этой компанией в Джизакской области запущен проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. Предполагается, что в ближайшей перспективе завод нарастит свои мощности до 500 тысяч единиц продукции в год.