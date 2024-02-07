Ростех готовится к росту производства двигателей для самолётов SJ-100

Ранее правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года: за это время планируется произвести более 3,5 тыс двигателей. В связи с предстоящим увеличением объемов выпуска продукции принято решение разместить новую базу в Перми на промышленной площадке предприятия «ОДК-СТАР» Объединенной двигателестроительной корпорации. Это позволит оптимизировать производственные и логистические цепочки, чтобы избежать задержек в массовом производстве силовых установок для самолетов SJ-100 и МС-21.