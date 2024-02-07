Ростех готовится к росту производства двигателей для самолётов SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация в этом году начнет строительство новой производственно-испытательной базы для выпуска деталей авиационных силовых установок. Комплекс будет изготавливать электронные агрегаты для двигателей ПД-8, которые устанавливаются в Комсомольске-на-Амуре на импортозамещенные самолеты SJ-100, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее правительство России утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года: за это время планируется произвести более 3,5 тыс двигателей. В связи с предстоящим увеличением объемов выпуска продукции принято решение разместить новую базу в Перми на промышленной площадке предприятия «ОДК-СТАР» Объединенной двигателестроительной корпорации. Это позволит оптимизировать производственные и логистические цепочки, чтобы избежать задержек в массовом производстве силовых установок для самолетов SJ-100 и МС-21.
— Рост программы производства электронных агрегатов предприятия по итогам 2023 года составил 76% по сравнению с предыдущим годом. В планах на 2024-й — почти двукратный рост выпуска по этому направлению, — отметил управляющий директор «ОДК-СТАР» Сергей Попов.
Напомним, до 2030 года для российских авиакомпаний планируется изготовить 142 самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре в филиале «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха. В настоящий момент импортозамещенный двигатель ПД-8 успешно прошел испытания и придет на смену импортному SaM146.