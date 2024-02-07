В Самаре снесут двухэтажный дом рядом с парком Дружбы

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Советском районе рядом с парком Дружбы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Там на улице Советской Армии, 70 расположен двухэтажный многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиры.
Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.
Ранее стало известно о планах городских властей снести восемь аварийных жилых домов в пяти районах Самары и переселить жильцов.