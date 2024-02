Популярный у белорусских импортеров банк Китая остановил платежи

Если в декабре 2023 года комплаенс ужесточили по крайней мере три банка из так называемой большой китайской четверки — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, то начиная с прошлой недели бизнес ощутил, что отношения изменились в целом с другими китайскими банками: они требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса и т. д.