Популярный у белорусских импортеров банк Китая остановил платежи

Китайский Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам об остановке операций с белорусскими и российскими клиентами. Об этом пишут «Ведомости».
Информацию подтверждают предприниматели и бизнес-ассоциации. По их словам, менеджеры банка предупредили о прекращении отношений с любыми белорусскими и российскими компаниями. Платежи возвращаются с комментарием: перевод не соответствует внутренним правилам банка-получателя.
Если в декабре Chouzhou останавливал платежи по определенному списку товаров, то сейчас сообщил о полном прекращении расчетов независимо от вида продукции и валюты платежа.
До сих пор импортеры предпочитали обслуживание в Chouzhou из-за сравнительно мягкого комплаенса.
Chouzhou прекратил платежи и через CIPS
Источники «Ведомостей» уточняют, что сейчас банк прекратил транзакции не только через SWIFT, а и через китайскую платежную систему CIPS. Дело в том, что если движение денег в национальных системах не видно американцам или европейцам, то все равно оно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные партнеры.
Консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов объясняет, что на китайскую CIPS давит SWIFT и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Беларусью и Россией.
Если в декабре 2023 года комплаенс ужесточили по крайней мере три банка из так называемой большой китайской четверки — Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, то начиная с прошлой недели бизнес ощутил, что отношения изменились в целом с другими китайскими банками: они требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса
Вариантов стало меньше
Часть платежей в юанях еще проходит через в Bank of China в Шеньчжене. Однако прекратили платежи две платежные системы — PingPong и Xtransfer, через которые тоже шла часть расчетов.
Поэтому после китайского Нового года бизнесу придется найти другие варианты для расчетов — например, с помощью филиалов компаний в КНР.
Юристы-международники советуют бизнесу все же не падать духом. По их оценке, наибольшие сложности возникают, если китайские банки и в целом юрисдикция используются как транзитные для покупки товаров за доллары или евро. Такие варианты точно не проходят. А если речь о том, чтобы просто покупать продукцию китайского производства, то расплатиться можно.
Однако бессмысленно обращаться к пятерке крупнейших государственных китайских банков, таких как Промышленный и торговый банк, Сельскохозяйственный банк, Банк Китая, Строительный банк и Банк коммуникаций — все они имеют филиальные или дочерние банки за рубежом, в том числе в США и ЕС, это заставляет их не нарушать западные санкции.