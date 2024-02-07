На Среднем Урале появились товары из 17 новых стран: «Алжир, Исландия, Багамы»

На 24 страны, импорт из которых прекратился, в 2022 году приходилось всего 0,07% ввозимых товаров, отметил Фролов. Это страны Европы (Сан-Марино, Андорра, Черногория), Латинской Америки и Карибского бассейна (Парагвай, Боливия, Панама, Куба, Барбадос, Ангилья, Суринам, Сент-Китс и Невис), Африки (Габон, Того, Зимбабве, Мозамбик, Гвинея, Чад, Руанда), Азии (Катар, Тимор-Лесте, Непал) и Полинезии (Тонга, Малые Тихоокеанские отдаленные острова).
Зато 3,43% импорта в 2023 году составили поставки из стран, которые не торговали со Свердловской области в 2022. В основном это страны и территории Карибского бассейна: острова Кайман, Гваделупа, Гренада, Белиз, Гватемала, Доминика, Сен-Бартелеми и Багамы. Также в списке африканские страны (Западная Сахара, Мали, Маврикий, Алжир, Гамбия и Либерия) и даже две европейские: Исландия и британский остров Мэн. Наконец, свердловские бизнесмены закупались на тихоокеанском острове Норфолк, принадлежащем Австралии.
Изменения затронули и экспорт: от свердловских товаров отказались 34 государства, в том числе Украина и ряд европейских стран (Греция, остров Джерси, Словения, Португалия, Норвегия, Люксембург), а также несколько латиноамериканских (Коста-Рика, Колумбия и Аргентина). За год удалось найти покупателей в десяти новых странах, но поставки составили лишь 0,034% от общего объема экспорта. Свердловскими товарами заинтересовались в Африке (Зимбабве, Камерун, Кот Д’Ивуар, Южный Судан, Ангола, Эфиопия), Азии (Сирия, Камбоджа, Непал), а также на уже упомянутых островах Кайман в Карибском бассейне.
«ФедералПресс» напоминает, что в основном регионы УрФО ввозят товары из Китая, Германии, США, Узбекистана и Франции. Импорт из США в 2023 году вырос в два раза.