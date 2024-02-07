На Среднем Урале появились товары из 17 новых стран: «Алжир, Исландия, Багамы»

Зато 3,43% импорта в 2023 году составили поставки из стран, которые не торговали со Свердловской области в 2022. В основном это страны и территории Карибского бассейна: острова Кайман, Гваделупа, Гренада, Белиз, Гватемала, Доминика, Сен-Бартелеми и Багамы. Также в списке африканские страны (Западная Сахара, Мали, Маврикий, Алжир, Гамбия и Либерия) и даже две европейские: Исландия и британский остров Мэн. Наконец, свердловские бизнесмены закупались на тихоокеанском острове Норфолк, принадлежащем Австралии.