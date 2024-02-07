Новые станции для «легкого метро» во Владивостоке планируют местные власти

В столице ДФО продолжается работа над технико-экономическим обоснованием проекта «Легкое метро». Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрацией Владивостока, ОАО «РЖД» и АО «Экспресс Приморья» рассматривают возможность продлить маршрут электропоезда в район станции Гайдамак, включив в него остановки Фадеева (Школьная), Фрегат, Зеленый Квартал.