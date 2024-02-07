Новые станции для «легкого метро» во Владивостоке планируют местные власти

В столице ДФО продолжается работа над технико-экономическим обоснованием проекта «Легкое метро». Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с администрацией Владивостока, ОАО «РЖД» и АО «Экспресс Приморья» рассматривают возможность продлить маршрут электропоезда в район станции Гайдамак, включив в него остановки Фадеева (Школьная), Фрегат, Зеленый Квартал.
Ещё один вариант продления маршрутов электрички до опорной точки Казанский Храм и строительство пассажирских платформ Казанский Храм, стадион Динамо, Мыс Кунгасный, Березовая и Третья Рабочая. Последняя необходима для остановки электропоезда маршрута Мыс Чуркин — Владивосток.
В ОАО «РЖД» проходит согласование техническое задание на разработку проекта «Организация внутригородских железнодорожных пассажирских перевозок в городе Владивостоке». Оно предусматривает определение этапов и стоимости строительства, стоимости модернизации объектов инфраструктуры.
Губернатор Олег Кожемяко поручил заместителю Председателя Правительства Приморья Ленару Нуриеву представить предложения для разработки технико-экономического обоснования на первоочередных маршрутах «Легкого метро»: Вторая Речка — Мыс Чуркин — Березовая, Луговая — Зеленый Бульвар, Вторая Речка — Казанский Храм, Владивосток — Дальзавод — Луговая — Третья Рабочая — Первая Речка — Владивосток, Владивосток — Большой Улисс.
План должен быть сформирован в этом году, чтобы заложить под него необходимые денежные средства.