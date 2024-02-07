Золотовалютные резервы Беларуси продолжают сокращаться

Таким образом всего за месяц золотовалютные резервы республики сократились почти на 34 миллиона долларов. Регулятор не сообщает, с чем связано уменьшение ЗВР.
В январе сообщалось, что резервы республики составляли 8 127,4 миллиона долларов. Тогда они тоже сократились по сравнению с декабрем.
ЗВР, выраженные в валюте, монетарном золоте, специальных правах заимствования и прочих активах, снижались в апреле-июле, а также в октябре 2023 года. В остальные месяцы фиксировался их рост.
Ранее власти Беларуси ставили перед собой цель удержать резервные активы на уровне не менее 6 млрд долларов по состоянию на 1 января 2024 года. Правительство страны и Нацбанк успешно справились с этой целью. На текущий год планка для ЗВР установлена в тех же пределах.