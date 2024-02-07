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Золотовалютные резервы Беларуси продолжают сокращаться

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2024 года составили 8 093,5 миллионов долларов, следует из данных Нацбанка.
Источник: Sputnik.by

Таким образом всего за месяц золотовалютные резервы республики сократились почти на 34 миллиона долларов. Регулятор не сообщает, с чем связано уменьшение ЗВР.

В январе сообщалось, что резервы республики составляли 8 127,4 миллиона долларов. Тогда они тоже сократились по сравнению с декабрем.

ЗВР, выраженные в валюте, монетарном золоте, специальных правах заимствования и прочих активах, снижались в апреле-июле, а также в октябре 2023 года. В остальные месяцы фиксировался их рост.

Ранее власти Беларуси ставили перед собой цель удержать резервные активы на уровне не менее 6 млрд долларов по состоянию на 1 января 2024 года. Правительство страны и Нацбанк успешно справились с этой целью. На текущий год планка для ЗВР установлена в тех же пределах.

экономика
золото и драгметаллы