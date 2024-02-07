Золотовалютные резервы Беларуси продолжают сокращаться

Ранее власти Беларуси ставили перед собой цель удержать резервные активы на уровне не менее 6 млрд долларов по состоянию на 1 января 2024 года. Правительство страны и Нацбанк успешно справились с этой целью. На текущий год планка для ЗВР установлена в тех же пределах.