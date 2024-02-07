В Новосибирске после вмешательства прокуратуры снесли четыре опасных дома

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура проверила своевременную ликвидацию мэрией Новосибирска аварийного расселенного жилья. Было установлено, что в Октябрьском районе расположены 4 дома: на улице Никитина, 152б, 152 В, 158, улице Крамского, 15.
Эти дома признаны аварийными и должны быть снесены, однако мэрия мер к сносу опасного жилья не предпринимала.
Прокурор внес мэру города представление об устранении нарушений, после чего дома были снесены.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что прокурорская проверка началась в скандальном «Небаре» Новосибирска.