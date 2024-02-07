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В Новосибирске после вмешательства прокуратуры снесли четыре опасных дома

В Новосибирске благодаря прокуратуре снесли аварийные дома, которые представляли опасность для жителей.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура проверила своевременную ликвидацию мэрией Новосибирска аварийного расселенного жилья. Было установлено, что в Октябрьском районе расположены 4 дома: на улице Никитина, 152б, 152 В, 158, улице Крамского, 15.

Эти дома признаны аварийными и должны быть снесены, однако мэрия мер к сносу опасного жилья не предпринимала.

Прокурор внес мэру города представление об устранении нарушений, после чего дома были снесены.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что прокурорская проверка началась в скандальном «Небаре» Новосибирска.

Прокуратура