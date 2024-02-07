Дороги, которым быть: мэрия Хабаровска заключила семь контрактов по нацпроекту «БКД» на 2024 год

Напомним, реализация нацпроекта стартовала в 2019 году. За это время Хабаровский край активно участвовал в его реализации. В течение пяти лет был отремонтирован и реконструирован в общей сложности 741 километр дорог. Из них в Хабаровске — 277, а это больше 218 километров. Эти усилия были направлены на повышение безопасности дорожного движения путем установки светофоров, дорожных знаков, освещения и другого оборудования. Основная цель этих мероприятий — снижение количества ДТП и повышение безопасности жителей.