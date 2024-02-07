Дороги, которым быть: мэрия Хабаровска заключила семь контрактов по нацпроекту «БКД» на 2024 год

Уже в апреле 2024 года начнутся работы на объектах улично-дорожной сети Хабаровска в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В настоящее время с подрядчиками заключено семь контрактов на ремонт 35 улиц. На все работы выделено около 1,3 миллиарда рублей.
Напомним, реализация нацпроекта стартовала в 2019 году. За это время Хабаровский край активно участвовал в его реализации. В течение пяти лет был отремонтирован и реконструирован в общей сложности 741 километр дорог. Из них в Хабаровске — 277, а это больше 218 километров. Эти усилия были направлены на повышение безопасности дорожного движения путем установки светофоров, дорожных знаков, освещения и другого оборудования. Основная цель этих мероприятий — снижение количества ДТП и повышение безопасности жителей.
РЕМОНТ ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ
Одной из основных магистралей города, на которой запланирован крупномасштабный ремонт, станет проспект 60-летия Октября — от улицы Машинистов до Аэродромной и Целинной. Этот объект не подвергался серьезной реконструкции уже 25 лет. Работы планируются значительные — создание новой основы, замена покрытия, оборудование ливневой канализации и многое другое.
— Конечно, самым крупным и важным объектом года будет проспект 60-летия Октября от Машинистов до Аэродромной. Жители города давно ждут ремонта этой трассы. Но, кроме того, на протяжении последних лет при реализации нацпроекта мы особое внимание уделяем дорогам частного сектора. Кроме замены грунтового покрытия на асфальт, здесь обустраиваются пешеходные тротуары и линии наружного освещения, если жилая застройка улицы это позволяет, — отметил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.
СРОКИ РЕМОНТА ПРОСПЕКТА 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ
Согласно контракту, ремонт проспекта 60-летия Октября в Хабаровске начнется 1 апреля 2024 года. Закончить работы на участке планируется до 30 ноября. Многие жители опасаются, что из-за ремонта проезд по одной из главных дорог города будет затруднен. Но в администрации поспешили успокоить хабаровчан. Перекрытие проспекта 60-летия Октября не запланировано.
Ранее «Комсомолка» уже публиковала список дорог, на которых запланирован ремонт в рамках БКД. Реконструкция затронет практически все районы города. Это и Железнодорожный, и Индустриальный, и Центральный. Есть в списке и объекты в Кировском и Краснофлотском районах.
Важно отметить, что Правительство Российской Федерации приняло решение продлить реализацию национального проекта «БКД» до 2030 года. Следовательно, качество улично-дорожной сети краевой столицы будет только расти. Вместе с тем, с развитием дорожной инфраструктуры можно ожидать и рост уровня жизни в отдаленных от центра города микрорайонах, строительство нового жилья и социальных объектов. Как итог — рост количества жителей города.