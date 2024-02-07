Дополнительные доходы бюджета Перми направят на дороги и школы города

Краевые власти сейчас разрабатывают механизм списания бюджетных кредитов для муниципалитетов в обмен на реализацию инвестиционных проектов и поступление дополнительных налогов в бюджет. В правительстве Пермского края идет работа над соответствующими поправками в региональное законодательство. Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, поправки примут уже в этом году. Это будет еще одна мера для поддержки муниципалитетов, что позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач.