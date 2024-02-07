Дополнительные доходы бюджета Перми направят на дороги и школы города

Администрация Перми внесла предложения о поправках в городской бюджет на 2024−2026 годы, которые рассмотрит городская дума на пленарном заседании в феврале. Фактические темпы поступлений в бюджет за прошлый год позволят увеличить прогнозируемый объем доходов бюджета.
Основным источником предлагаемого увеличения расходов являются поступления налога на доходы физических лиц. Дополнительные поступления налога могут превысить 1 млрд руб. Городские власти также планируют перераспределить высвобождаемые средства от переноса сроков погашения муниципальных бюджетных кредитов на 2027−2028 годы.
Эти меры позволят увеличить расходы бюджета Перми в 2024 году на 1,8 млрд руб., в 2025 году −2,4 млрд руб., в 2026 году — на 1,5 млрд руб.
Краевые власти сейчас разрабатывают механизм списания бюджетных кредитов для муниципалитетов в обмен на реализацию инвестиционных проектов и поступление дополнительных налогов в бюджет. В правительстве Пермского края идет работа над соответствующими поправками в региональное законодательство. Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, поправки примут уже в этом году. Это будет еще одна мера для поддержки муниципалитетов, что позволит им направлять дополнительные средства на решение местных задач.
«Она станет стимулом к более качественной работе “на местах” с инвесторами по созданию новых производств. Например, списание кредитов позволит властям Перми направить на развитие города дополнительно порядка 850 млн рублей», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
В 2024 году списанные бюджетные кредиты направят на ускорение сроков строительства школы на ул. Ветлужской, нового корпуса «Инженерной школы» на ул. Академика Веденеева. В 2025—2026 годах власти планируется направить средства на строительство школы возле ДКЖ.
«На финансирование этих объектов направят также средства от застройщиков, поступившие в бюджет в декабре прошлого и январе текущего года», — отмечают в администрации Перми.
В 2024 году власти города также планируют дополнительно направить 103 млн руб. на ремонт детских садов.
В этом году планируется увеличить расхода на содержание и ремонт автомобильных дорог в размере 718 млн руб., в плановом периоде — 849 млн руб. ежегодно. Эти меры позволят повысить качество содержания и ремонта улично-дорожной сети города. На увеличение расходов по сносу расселенных аварийных домов предлагается выделить еще 50 млн руб.
Более 800 млн рублей сохранят целевое назначение на благоустройство города и реализацию инвестиционных проектов по развитию городского пространства в рамках заключенных ранее муниципальных контрактов. В их число входят обустройство архитектурной подсветки зданий по Комсомольскому пр., а также обустройство долины рек Данилиха и Егошиха в рамках проекта «Зеленое кольцо». Запланированы средства и на завершение строительства городского питомника растений в 2025 году.