Льготную ипотеку «9−20−25» запустят в марте в Казахстане

Ранее экс-премьер Алихан Смаилов сообщил о том, что для выхода на ставку девять процентов в программе потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода «Отбасы банка».