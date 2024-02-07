Льготную ипотеку «9−20−25» запустят в марте в Казахстане

«Данная программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета. Это “Отбасы банк”, республиканский бюджет. Этот вопрос проработан и будет реализован в установленные сроки».
Ранее экс-премьер Алихан Смаилов сообщил о том, что для выхода на ставку девять процентов в программе потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода «Отбасы банка».
Таким образом, купить жильё смогут порядка 8 тысяч казахстанцев.