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Льготную ипотеку «9−20−25» запустят в марте в Казахстане

Новую ипотечную программу «9−20−25» запустят в Казахстане 1 марта. Об этом на брифинге в правительстве сообщил вице-премьер Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz.
Источник: EL.kz

«Данная программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета. Это “Отбасы банк”, республиканский бюджет. Этот вопрос проработан и будет реализован в установленные сроки».

сказал Скляр.

Ранее экс-премьер Алихан Смаилов сообщил о том, что для выхода на ставку девять процентов в программе потребуется два источника финансирования. Поэтому в год на реализацию будут выделять 100 млрд тенге с рынка и 50 из чистого дохода «Отбасы банка».

Таким образом, купить жильё смогут порядка 8 тысяч казахстанцев.

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