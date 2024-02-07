Треть жилья в 2024 году будет построена в Беларуси для нуждающихся

Согласно документу, 1,5 млн квадратных метров из запланированных на год 4,4 млн будет построено для граждан, которые считаются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это превышает 34% от общего ввода. При этом большинство квадратных метров — 1,4 млн — будет построено для тех, кто имеет право на господдержку для решения своего жилищного вопроса.
Лидером по жилищному строительству станет Минская область, где в текущем году предстоит возвести и сдать в эксплуатацию 1,26 млн квадратных метров, на втором месте по объемам жилстроя — Минск, где планируется построить 690 тысяч квадратных метров. На третьем месте — Брестская область, в планах которой сдать в текущем году 653,6 тысяч квадратных метров жилья.
Следом идут Гомельская область (550 тысяч квадратных метров), Гродненская (почти 480 тысяч), Могилевская (400,7 тысячи) и Витебская (366,5 тысячи).
Практически в каждой области, кроме Минской и столицы, почти половина запланированных к вводу квадратных метров жилья предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В Минской области из 1,26 млн квадратных метров только 292 тысячи будет построено для нуждающихся, а в Минске — 161 тысяча из 690 тысяч общего ввода.
План выполнения заданий
Что касается выполнения заданий, то, согласно постановлению, за первый квартал этого года должно быть построено и введено в эксплуатацию не менее 15% от запланированного общего ввода, в первом полугодии — не менее 35%, за 9 месяцев — 65%.
Помимо этого, за этот период белорусские строители должны приступить к «созданию задела под программу жилищного строительства на 2025 год».
Жилье для многодетных
В 2024 году 6461 многодетную белорусскую семью планируется «направить на улучшение жилищных условий». Больше всего таких семей — 1,3 тысячи — из Брестской области.
Для 5204 многодетных семей квартирный вопрос уже будет решен в этом году.
В Минской области 1093 семьей обеспечат жильем, а в Минске — 900 семей.
Почти свое жилье
Согласно постановлению белорусского правительства, в планах на 2024 год — построить 355,6 тысяч квадратных метров арендного жилья. В белорусской столице для этих нужд построят 65,8 тысячи квадратных метров арендного жилья, из них 60 тысяч — для военных и лиц, приравненных к ним.
В Минской области будет построено чуть более 84 тысяч квадратных метров арендного жилья, в Гродненской — 61,3 тысячи, в Гомельской — 47,2 тысячи, Брестской — 41,2 тысячи, в Витебской — почти 30 тысяч и 26,4 тысячи в Могилевской.
Объемы финансирования
На строительство и реконструкцию жилья в 2024 году панируется направить более 7,5 миллиардов белорусских рублей, из них более 1,1 млрд поступит из консолидированных бюджетов, свыше 1,5 млрд — кредиты и более 4,2 млрд рублей — средства населения.