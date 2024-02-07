Треть жилья в 2024 году будет построена в Беларуси для нуждающихся

Согласно документу, 1,5 млн квадратных метров из запланированных на год 4,4 млн будет построено для граждан, которые считаются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это превышает 34% от общего ввода. При этом большинство квадратных метров — 1,4 млн — будет построено для тех, кто имеет право на господдержку для решения своего жилищного вопроса.