Комплексный ремонт улицы Якоби проведут в Иркутске

В Иркутске проведут комплексный ремонт улицы Якоби на участке от Захарова до микрорайона Ершовский. Общая протяжённость отрезка, который ждёт обновление, составляет 1,3 километра. В настоящее время идёт приём заявок на участие в конкурсе для выбора подрядчика.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, подрядчику предстоит восстановить элементы ливневой канализации, уложить новый асфальт на тротуарах и проезжей части, заменить бордюры и ограждения. Также смонтируют современное светодиодное освещение, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Вдоль дороги посадят более 20 саженцев лип и ясеней.
Каждый день по улице Якоби тысячи автомобилистов едут в микрорайоны 2-й посёлок ГЭС и Ершовский. Рядом расположено множество многоквартирных домов, театр и социальные объекты: больница, школа и детский сад. В прошлом году здесь уже провели ремонт дорог на улицах Захарова, Мухиной, Бочкина и Безбокова.