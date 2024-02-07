Комплексный ремонт улицы Якоби проведут в Иркутске

Каждый день по улице Якоби тысячи автомобилистов едут в микрорайоны 2-й посёлок ГЭС и Ершовский. Рядом расположено множество многоквартирных домов, театр и социальные объекты: больница, школа и детский сад. В прошлом году здесь уже провели ремонт дорог на улицах Захарова, Мухиной, Бочкина и Безбокова.