Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

«Если деньги ваши (часть пенсионных накоплений. — Прим. ред.) инвестируются, то они приходят к вам с доходом, приумножаются. У вас будет возможность за счет этого повышения доходов получить еще излишки (сверх порога достаточности. — Прим. ред.). То есть казахстанцы смогут свои деньги снять, конечно».