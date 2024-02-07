Как казахстанцы могут использовать пенсионные накопления

По словам Тамары Дуйсеновой, казахстанцы имеют право в любое время снять с пенсионного счета в ЕНПФ часть накоплений, превышающую порог достаточности.
«Если деньги ваши (часть пенсионных накоплений. — Прим. ред.) инвестируются, то они приходят к вам с доходом, приумножаются. У вас будет возможность за счет этого повышения доходов получить еще излишки (сверх порога достаточности. — Прим. ред.). То есть казахстанцы смогут свои деньги снять, конечно».
19 января стало известно, что казахстанцы забрали из ЕНПФ на покупку жилья и лечение 3,8 трлн тенге.
Тамара Дуйсенова сохранила должность заместителя премьер-министра в новом составе правительства, сформированном 6 февраля. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов.