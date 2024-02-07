Столичный производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров

Устройство, разработанное компанией SAUK, располагается около шлагбаума и пропускает определенные автомобили на специальные накопительные площадки, находящиеся недалеко от выхода из аэропорта. В машины помещают радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 метров. Кроме того, приборы востребованы для учета товаров на складах и производствах, а также для контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках. Их можно использовать и в антикражных системах.