Парламент Молдовы отоваривается: Одних только одноразовых стаканчиков планируется закупить на 50 тысяч леев

Наш доблестный парламент намерен в 2024 году закупить картонных стаканчиков на 50 тысяч леев.
Самые дешевые в Кишиневе по 30 банов, значит на 50 тысяч леев купят 166 666 стаканчиков. Цифра жуткая, как раз для парламента.
И это те депутаты, у которых третьим по популярности после евроинтеграция и гибридная война стало слово «экология». Они же так все выступают за эко, био, органик, но только не тогда, когда должны реально подсуетиться.
Пусть из дома принесут по чашке и моют за собой. Будет очень экологично и экономно, — советует TV6.