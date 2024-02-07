Восточный коридор в Краснодаре начнут строить в 2024 году

В 2024 году приступят к реализации необходимого жителям и инвесторам Восточного транспортного коридора Краснодара. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Восточный выезд по улице Тихорецкой — от Володарского до федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» поможет разгрузить город. Автомобилистам станет проще выезжать из города и заезжать в него. Например, магистральная дорога сократит время пути к центру с восточного направления. Также из восточной части не нужно будет ехать через город на выезд — будет прямая дорога на М-4 «Дон».
«Новый въезд обеспечит транспортную доступность улицы Восточно-Кругликовской, микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского, Пригородного, Лорис и Индустриального», — сообщили представители краевой администрации.
Транспортный коридор протянется с улицы Тихорецкой, пройдет вдоль Плодородного, через Индустриальный и Лорис выйдет на Восточный обход, затем транспортная развязка позволить беспрепятственно добраться к международному аэропорту «Пашковский» и трассе М-4 «Дон».
Проект был готов несколько лет назад, приступить к строительству, по словам чиновников, не удавалось из-за сложностей с переводом участков на пути магистрали в муниципальную собственной. К настоящему времени большинство этих задач решены.
Масштабный проект будут воплощать в жизнь несколькими этапами. К первому приступят в этом году. И начнут с реконструкции в районе улицы Тихорецкой, здесь работать над несколькими участками. Когда трассу дотянут до Индустриального начнется следующий этап с развязкой на Восточном обходе. Заключительным станет вывод дороге к федеральной трассе. По разным данным, строительство нового въезда может занять от трех до шести лет.
КОНКРЕТНО.
1. Реконструкция автомобильной дороги по Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-ого проезда Тихорецкий.
2. Реконструкция пересечения автомобильных дорог по улице Восточно-Кругликовской и Тихорецкой.
3. Строительство автомобильной дороги по улице 4-й проезд Тихорецкий от Тихорецкой до Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути).
4. Строительству развязки, соединяющей улицу Тихорецкую и автомобильную дорогу по улице Володарского.
Остальные проекты участков Восточного коридора находятся в работе — они должны еще получить положительное заключение госэкспертизы.
В планах — построить развязку через железную дорогу Развязка пройдет и через Восточный обход.