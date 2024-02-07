Восточный коридор в Краснодаре начнут строить в 2024 году

Масштабный проект будут воплощать в жизнь несколькими этапами. К первому приступят в этом году. И начнут с реконструкции в районе улицы Тихорецкой, здесь работать над несколькими участками. Когда трассу дотянут до Индустриального начнется следующий этап с развязкой на Восточном обходе. Заключительным станет вывод дороге к федеральной трассе. По разным данным, строительство нового въезда может занять от трех до шести лет.