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В Новосибирске ищут слесаря-сантехника с зарплатой 250 тысяч рублей

НОВОСИБИРСК, 7 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске слесарю сантехнику с опытом от 3 лет готовы платить до 250 рублей в месяц при свободном графике. О необыкновенно высоких зарплатных предложениях «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

«Кандидат должен быть исполнительным, ответственным и аккуратным, уметь ремонтировать и устанавливать системы водоснабжения, канализации, отопления. Компания предоставляет специалисту медицинскую страховку, корпоративные скидки и ежедневные выплаты зарплаты», — сообщили редакции.

Кроме того, в Новосибирске ищут агента по недвижимости с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей и руководителя товарного направления, которому будут платить 300 тысяч рублей в месяц.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за какую работу в Новосибирске можно получить 300 тысяч рублей.

занятость