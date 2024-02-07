В Новосибирске ищут слесаря-сантехника с зарплатой 250 тысяч рублей

«Кандидат должен быть исполнительным, ответственным и аккуратным, уметь ремонтировать и устанавливать системы водоснабжения, канализации, отопления. Компания предоставляет специалисту медицинскую страховку, корпоративные скидки и ежедневные выплаты зарплаты», — сообщили редакции.
Кроме того, в Новосибирске ищут агента по недвижимости с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей и руководителя товарного направления, которому будут платить 300 тысяч рублей в месяц.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за какую работу в Новосибирске можно получить 300 тысяч рублей.