На месте ДК имени Клары Цеткин в Новосибирске создадут сквер

На месте старейшего дома культуры имени Клары Цеткин на левом берегу Новосибирска создадут сквер со спортивной площадкой.
Снос здания начался в феврале 2024 года. Долгое время объект находился в заброшенном состоянии. Специалисты пришли к выводу, что ДК, построенный в 30-е годы прошлого века, не представляется возможным восстановить.
Дом находится на улице Котовского, 17. Дом культуры закрыли еще в 2008 году. Власти занимались только охраной аварийного объекта. В 2012 году обсуждался вопрос о возможной реконстукции. Однако планы не удалось реализовать.
В 2018 году у мэрии возникла идея концессии и передачи объекта частному лицу. Правда, здание требовало слишком много вложений, поэтому сложно представить, что они могли бы окупиться. Уже летом 2019 года стало понятно, что объект придется снести.
Через пять лет подрядчик приступил к работам. В мае 2024 года планируется провести общественные обсуждения проекта сквера.