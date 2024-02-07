Капремонт трех переходов с мозаикой в Ростове обойдётся в 293,1 млн рублей

На капитальный ремонт трёх подземных пешеходных переходов с мозаичными панно в Ростове выделено 293,1 млн руб. Об этом сообщает издание «РБК Ростов» со ссылкой на данные из пресс-службы администрации донской столицы.
Речь идет об объектах культурного наследия, все три перехода расположены на улице Большой Садовой. Первый — на пересечении с проспектом Кировским (41,7 млн рублей), второй — на пересечении с проспектом Ворошиловским (110,9 млн рублей), а третий — на пересечении с проспектом Будённовским (140 млн рублей).
Проекты работ прошли государственную экспертизу. Ранее такой же путь прошёл проект подземного перехода, который находится у Центрального рынка. На его капремонт выделено 146,4 млн рублей.
Реставрацию мозаик собираются начать в 2024 году, если на это выделят деньги. Заменять мозаику планируется там, где процент повреждения составляет не менее 30%.