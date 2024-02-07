Капремонт трех переходов с мозаикой в Ростове обойдётся в 293,1 млн рублей

Речь идет об объектах культурного наследия, все три перехода расположены на улице Большой Садовой. Первый — на пересечении с проспектом Кировским (41,7 млн рублей), второй — на пересечении с проспектом Ворошиловским (110,9 млн рублей), а третий — на пересечении с проспектом Будённовским (140 млн рублей).