Свердловские миллиардеры обеднели за год

«Уже можно сказать, что их [миллиардеров] меньше, чем в прошлом году. Снижение примерно на 20%, может, на 30%. Это по итогам декларационной кампании 2023 года, когда мы отчитывались за 2022 год. То есть в 2021 году миллиардеров было больше», — приводит «ФедералПресс» слова Рябовой.