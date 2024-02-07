В Волгоградской области изменят порядок оплаты капремонта в новостройках

Изменения ждут областной закон «Об организации проведения капитального ремонта…». Сейчас новостройки включают в программу капремонта через год после ввода в эксплуатацию. С этого момента собственники квартир и нежилых помещений должны платить взносы на капитальный ремонт. В случае, если дом сдается поэтапно, то такая обязанность возникает и у тех, чьи квартиры еще не достроены и не сданы. После принятия поправок они начнут оплачивать капремонт тоже через год после ввода части МКД в эксплуатацию. А областной закон будет соответствовать федеральному законодательству.