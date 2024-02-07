В Волгоградской области изменят порядок оплаты капремонта в новостройках

В Волгоградской области планируют изменить порядок уплаты взносов на капремонт для собственников жилья в новостройках, которые вводят в эксплуатацию поэтапно. Суть в том, чтобы владельцы не платили за помещения в еще недостроенных МКД. Соответствующие поправки в региональное законодательство одобрили депутаты на заседании профильного парламентского комитета, сообщили в Волгоградской областной Думе.
— Вне зависимости от того, как вводился объект — полностью или поэтапно, жильцы будут находиться в равных условиях, — подчеркивает председатель комитета облдумы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина.
Изменения ждут областной закон «Об организации проведения капитального ремонта…». Сейчас новостройки включают в программу капремонта через год после ввода в эксплуатацию. С этого момента собственники квартир и нежилых помещений должны платить взносы на капитальный ремонт. В случае, если дом сдается поэтапно, то такая обязанность возникает и у тех, чьи квартиры еще не достроены и не сданы. После принятия поправок они начнут оплачивать капремонт тоже через год после ввода части МКД в эксплуатацию. А областной закон будет соответствовать федеральному законодательству.