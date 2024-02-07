Москвичи стали чаще заказывать в кофейнях черный кофе — эксперт

«Если говорить про тенденцию, то очень сильно за последний год сфера повернула в сторону черного кофе, фильтр-кофе и кофе, заваренного альтернативными способами. Это напитки, приготовленные в воронке V60, аэропрессе или капельных кофеварках», — сказал Королев.
При этом, как отметил эксперт, самыми востребованными напитками по-прежнему остаются капучино и латте.
«Не так давно был бум альтернативного молока, когда его продажи сильно выросли, после этого они чуть-чуть упали, но сейчас идет планомерное увеличение потребления альтернативного молока. То есть, если раньше многие кофейни заказывали на месяц пять коробок альтернативного молока, то сейчас они заказывают 10», — рассказал он.
По словам Королева, число кофеен в Москве и других городах России постепенно растет. «К нам приходит очень много учеников непосредственно учиться открывать кофейни, и отчасти таких людей больше, чем тех, которые приходят учиться именно на бариста, чтобы работать», — уточнил он.
Цена на кофе и кофейные напитки растет планомерно и обусловлена увеличением стоимости зерен, добавил эксперт.