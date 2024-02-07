Москвичи стали чаще заказывать в кофейнях черный кофе — эксперт

«Не так давно был бум альтернативного молока, когда его продажи сильно выросли, после этого они чуть-чуть упали, но сейчас идет планомерное увеличение потребления альтернативного молока. То есть, если раньше многие кофейни заказывали на месяц пять коробок альтернативного молока, то сейчас они заказывают 10», — рассказал он.