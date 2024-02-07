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Москвичи стали чаще заказывать в кофейнях черный кофе — эксперт

В московских кофейнях вырос спрос на фильтр-кофе и кофе, заваренный альтернативными способами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил шеф-бариста, тренер Лиги бариста России Ярослав Королев.
Источник: Freepik

«Если говорить про тенденцию, то очень сильно за последний год сфера повернула в сторону черного кофе, фильтр-кофе и кофе, заваренного альтернативными способами. Это напитки, приготовленные в воронке V60, аэропрессе или капельных кофеварках», — сказал Королев.

При этом, как отметил эксперт, самыми востребованными напитками по-прежнему остаются капучино и латте.

«Не так давно был бум альтернативного молока, когда его продажи сильно выросли, после этого они чуть-чуть упали, но сейчас идет планомерное увеличение потребления альтернативного молока. То есть, если раньше многие кофейни заказывали на месяц пять коробок альтернативного молока, то сейчас они заказывают 10», — рассказал он.

По словам Королева, число кофеен в Москве и других городах России постепенно растет. «К нам приходит очень много учеников непосредственно учиться открывать кофейни, и отчасти таких людей больше, чем тех, которые приходят учиться именно на бариста, чтобы работать», — уточнил он.

Цена на кофе и кофейные напитки растет планомерно и обусловлена увеличением стоимости зерен, добавил эксперт.