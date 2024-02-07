Россельхознадзор объяснил, грозит ли челябинцам дефицит бананов после запрета на их ввоз из Эквадора

Челябинцам, возможно, придется привыкать к новому ассортименту на фруктовых прилавках. Россельхознадзор запретил ввозить в Россию эквадорские бананы. В региональном управлении ведомства рассказали, как этот запрет скажется на покупателях в Челябинской области.
Отказ принимать бананы объяснили тем, что в партиях продукции из Эквадора неоднократно обнаруживали карантинного вредителя — муху-горбатку. При этом запрет пока введен не для любых эквадорских фирм, а только для пяти продающих бананы компаний.
Бананы, которые отправили в Россию до 5 февраля, еще успеют доставить в магазины. Даже если ввоз бананов из Эквадора после этого резко упадет, южноуральцев обещают не лишать полезного лакомства.
— На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии — заверили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. — Первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.