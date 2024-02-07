Россельхознадзор объяснил, грозит ли челябинцам дефицит бананов после запрета на их ввоз из Эквадора

— На смену бананам из Эквадора придут бананы из Индии — заверили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. — Первая партия бананов из Индии в Россию поступила в январе 2024 года, следующая поставка запланирована в феврале. Объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться.