Опасный мост в Новосибирске отремонтируют впервые за 65 лет

На мосту отремонтируют железобетонные конструкции, опоры и балки пролетных строений. На участке поменяют проезжую часть, уложат новый асфальт и приведут в порядок тротуары. Мост давно нуждался в ремонте, на нем не проводилось капитального ремонта с 1960 года. После проверки экспертов СГУПС в ноябре 2023 года проезд по Бердскому шоссе на мосту через реку Иню закрыли для транспорта массой более 25 тонн, так как участок признали опасным для движения тяжелых автомобилей. По условиям контракта, ремонт планируется завершить к 2025 году.