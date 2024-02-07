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Товарооборот между Узбекистаном и Беларусью может увеличится до миллиарда долларов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Беларусь и Узбекистан могут достичь товарооборота в миллиард долларов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев на полях II Форума регионов Беларуси и Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В рамках форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился со своим белорусским коллегой Леонидом Заяцем. Стороны обсудили сотрудничество в промышленности, переработке, образовании, медицине, ЖКХ и других сферах.

«Нынешний товарооборот, который увеличился по сравнению с предыдущими годами, демонстрирует тесную взаимосвязь, но 600 миллионов долларов — это не предел. Мы с коллегами проанализировали: у нас есть все возможности довести товарооборот до миллиарда долларов», — сообщил журналистам Ходжаев.

Ходжаев уверен, что достичь этой цифры можно за счет реализации ряда совместных проектов в сфере промышленности и АПК, которые будут запущены в 2024—2025 годах.

Он также отметил, что между двумя странами развивается сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.

«Белорусская сторона очень сильна в животноводстве, растениеводстве. Мы с коллегами определили, где можем работать совместно. Кроме того, много проектов в легкой промышленности, где мы также создаем совместные предприятия с использованием технологий и полуфабрикатов с белорусской стороны», — подчеркнул заместитель премьер-министра Узбекистана.

Напомним, что сегодня в Ташкенте начал работу II Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В программе форума запланировано несколько панельных сессий: «Сельское хозяйство и пищевая промышленность: новые возможности для Узбекистана и Беларуси», «Инвестиции и промышленная кооперация: перспективы сотрудничества регионов Узбекистана и Беларуси», «Развитие двустороннего сотрудничества в сферах спорта, туризма и здравоохранения», «Развитие сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью в сфере молодежной политики».

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана прошел в Минске в 2019 году. Тогда за два дня работы было подписано 26 прямых соглашений между регионами, в работу было запущено более 20 коммерческих контрактов. В мероприятиях форума приняли участие более 1000 человек.

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