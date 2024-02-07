Товарооборот между Узбекистаном и Беларусью может увеличится до миллиарда долларов

В рамках форума заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился со своим белорусским коллегой Леонидом Заяцем. Стороны обсудили сотрудничество в промышленности, переработке, образовании, медицине, ЖКХ и других сферах.
«Нынешний товарооборот, который увеличился по сравнению с предыдущими годами, демонстрирует тесную взаимосвязь, но 600 миллионов долларов — это не предел. Мы с коллегами проанализировали: у нас есть все возможности довести товарооборот до миллиарда долларов», — сообщил журналистам Ходжаев.
Ходжаев уверен, что достичь этой цифры можно за счет реализации ряда совместных проектов в сфере промышленности и АПК, которые будут запущены в 2024—2025 годах.
Он также отметил, что между двумя странами развивается сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.
«Белорусская сторона очень сильна в животноводстве, растениеводстве. Мы с коллегами определили, где можем работать совместно. Кроме того, много проектов в легкой промышленности, где мы также создаем совместные предприятия с использованием технологий и полуфабрикатов с белорусской стороны», — подчеркнул заместитель премьер-министра Узбекистана.
Напомним, что сегодня в Ташкенте начал работу II Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В программе форума запланировано несколько панельных сессий: «Сельское хозяйство и пищевая промышленность: новые возможности для Узбекистана и Беларуси», «Инвестиции и промышленная кооперация: перспективы сотрудничества регионов Узбекистана и Беларуси», «Развитие двустороннего сотрудничества в сферах спорта, туризма и здравоохранения», «Развитие сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью в сфере молодежной политики».
I Форум регионов Беларуси и Узбекистана прошел в Минске в 2019 году. Тогда за два дня работы было подписано 26 прямых соглашений между регионами, в работу было запущено более 20 коммерческих контрактов. В мероприятиях форума приняли участие более 1000 человек.