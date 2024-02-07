Товарооборот между Узбекистаном и Беларусью может увеличится до миллиарда долларов

Напомним, что сегодня в Ташкенте начал работу II Форум регионов Беларуси и Узбекистана. В программе форума запланировано несколько панельных сессий: «Сельское хозяйство и пищевая промышленность: новые возможности для Узбекистана и Беларуси», «Инвестиции и промышленная кооперация: перспективы сотрудничества регионов Узбекистана и Беларуси», «Развитие двустороннего сотрудничества в сферах спорта, туризма и здравоохранения», «Развитие сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью в сфере молодежной политики».