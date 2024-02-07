В Узбекистане для туристов создадут «золотые ряды»

По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. В частности, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, выросло на 25,8 процентов до 714,2 тысячи человек. Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.