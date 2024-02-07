В Узбекистане для туристов создадут «золотые ряды»

«Создаются “золотые ряды” — торговые ряды розничной торговли национальными ювелирными изделиями и изготовленными из драгоценных металлов мерными слитками (золотыми слитками), произведенными в Республике Узбекистан», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
В соответствии с документом, золотые слитки весом от 10 граммов до 1 килограмма будут продавать в современных туристических центрах, которые построят в 12 регионах страны.
Ранее министерство юстиции Узбекистана сообщало, что в соответствии с указом Мирзиеева в стране возведут крупные торговые комплексы, где разместятся магазины duty free и известных международных брендов одежды.
Узбекистан — один из крупнейших производителей золота в мире, производит в год порядка 100 тонн золота, планируя увеличить его в ближайшие годы до 150 тонн.
По данным официальной статистики, общий поток иностранных туристов в Узбекистан в 2023 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2022 годом, до 6,6 миллиона человек. В частности, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, выросло на 25,8 процентов до 714,2 тысячи человек. Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.