Приостановка НАРЭ лицензии Nordgaz была незаконной

Соответствующее постановление вынес Бельцкий суд, который рассматривал иск поставщика газа на заседании 5 февраля.
Суд постановил, что у НАРЭ не было оснований для приостановки лицензии компании на поставку газа по тарифу всего в 10 леев потребителям Оргеева, Гагаузии, Тараклии и Бельц.
Директор Nordgaz Александру Гросу утверждает, что НАРЭ всячески препятствует выходу на рынок природного газа Молдовы новых поставщиков, готовых обеспечивать потребителей газом по справедливой рыночной цене.
«Мы уверены, что основной причиной блокирования нашей деятельности стала предложенная нами потребителям цена газа. Она ощутимо ниже регулируемой, поэтому Nordgaz Furnizare является невыгодным конкурентом для монополиста, что подтвердила ситуация с незаконной приостановкой лицензии», — заявил Александру Гросу.
Компания Nordgaz еженедельно публикует на своем сайте барометр рынка природного газа. Согласно последнему из них, цена голубого топлива на европейском хабе TTF сейчас составляет 330 долларов за тысячу кубометров. В то время как Moldovagaz платит за тот же объем газа 605 долларов — почти вдвое выше рыночной цены.
Компания Nordgaz сообщила, что готова была начать поставку газа потребителям по рыночной цене с 20 декабря 2023 года, но не смогла этого сделать из-за блокирования ее деятельности со стороны НАРЭ, а также из-за давления со стороны Vestmoldtransgaz, созданной в 2014 году для поставок газа по газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев. Попытки воспрепятствовать деятельности Nordgaz предпринимались и дочерними компаниями Moldovagaz, отвечающими за распределение газа.
После оспаривания решения НАРЭ в суде поставщик подал жалобу и в Совет по равенству Республики Молдова на коммерческие банки, ограничившие доступ компании к банковским услугам.
В Nordgaz считают, что все эти действия координируются извне.
«Компания усматривает в действиях банков, занимающих доминирующие позиции на рынке банковских услуг, признаки скоординированной извне кампании по блокированию выхода на рынок альтернативного поставщика газа. Nordgaz Furnizare считает, что вся ее деятельность строго соответствуют законодательным и нормативным требованиям, установленным в Республике Молдова, и продолжит защищать свои права в национальных и международных судах», — отмечает компания на своем официальном сайте.
В соответствии с постановлением Бельцкого суда от 5 февраля, НАРЭ должно принять решение о возобновлении лицензии Nordgaz Furnizare.
Напомним, что до июня прошлого года молдаване платили за газ по тарифу почти 30 леев за 1 кубометр.
Осенью прошлого года Илан Шор пообещал жителям муниципия и района Оргеев, муниципия Бельцы, города Тараклия и Гагаузии газ по конечной цене в 10 леев. Также был подписан контракт между компанией Nordgaz и выявленным бизнесменом поставщиком газа, готовым поставлять дешевое голубое топливо. Однако этот процесс был заблокирован правительством PAS и Moldovagaz.