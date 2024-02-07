Приостановка НАРЭ лицензии Nordgaz была незаконной

Компания Nordgaz сообщила, что готова была начать поставку газа потребителям по рыночной цене с 20 декабря 2023 года, но не смогла этого сделать из-за блокирования ее деятельности со стороны НАРЭ, а также из-за давления со стороны Vestmoldtransgaz, созданной в 2014 году для поставок газа по газопроводу Яссы-Унгены-Кишинев. Попытки воспрепятствовать деятельности Nordgaz предпринимались и дочерними компаниями Moldovagaz, отвечающими за распределение газа.